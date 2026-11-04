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Η Ρεάλ ανακοίνωσε... Ράφα Ναδάλ στο πλευρό του Πέρεθ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε σήμερα (4/11) την παρουσία του Ράφα Ναδάλ στο Διοικητικό Συμβούλιο της, ενώ ο Ισπανός τενίστας θα είναι και συνεργάτης του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης έχει από σήμερα (4/11) ο… Ράφα Ναδάλ!

Ο θρύλος του ισπανικού αλλά και του παγκόσμιου τένις, γνωστός για την αγάπη του στη «λευκή βασίλισσα», θα υπηρετήσει την Ρεάλ από διοικητικό πόστο, πλεον.

Με τους «μερένχες» να κάνουν γνωστό ότι ο Ναδάλ θα είναι παράλληλα και συνεργάτης του προέδρου της ισπανικής ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρεάλ σε συνεδρίασή του σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων Μελών την επικύρωση του διορισμού του Ραφαέλ Ναδάλ Παρέρα -μέλους του συλλόγου μας με αριθμό μητρώου 67.778- ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, επίτιμο μέλος της Ρεάλ, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του αθλητισμού και έναν από τους πιο αξιοθαύμαστους και αναγνωρίσιμους Ισπανούς αθλητές παγκοσμίως.

Αποτελεί πηγή τεράστιας υπερηφάνειας για τη Ρεάλ Μαδρίτη και ολόκληρη την κοινότητα των madridistas το γεγονός ότι μια προσωπικότητα του βεληνεκούς του -τόσο όσον αφορά τα αθλητικά του επιτεύγματα όσο και τον προσωπικό του χαρακτήρα, όντας ένα πραγματικό σύμβολο του ισπανικού και του παγκόσμιου αθλητισμού- εντάσσεται στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, συμβάλλοντας από αυτή τη θέση στο παρόν και το μέλλον του συλλόγου μας.

Με ένα εξαιρετικό ιστορικό διακρίσεων -που περιλαμβάνει 92 ατομικούς τίτλους, 22 τρόπαια Grand Slam, δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, πέντε κατακτήσεις του Davis Cup με την Ισπανία, καθώς και την παρουσία του στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης- ο Ραφαέλ Ναδάλ έχει διαγράψει μια θρυλική αθλητική πορεία.

Ωστόσο, αντιπροσωπεύει πολλά περισσότερα από τις επιτυχίες του: το ταλέντο του, η διαρκής επιδίωξή του για αυτοβελτίωση, η ικανότητά του για θυσίες, το αγωνιστικό του πνεύμα, η ταπεινότητά του, ο σεβασμός του προς τους αντιπάλους αλλά και τους συμπαίκτες του, καθώς και η δέσμευσή του να βοηθά τους άλλους, τον καθιστούν πρότυπο τόσο εντός όσο και εκτός των γηπέδων.

Οι αξίες αυτές αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητας της Ρεάλ. Ο Ραφαέλ Ναδάλ τις ενσάρκωσε και τις υπηρέτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής του σταδιοδρομίας, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

sport-fm.gr

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