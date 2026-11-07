Η Σίτι έστειλε τη Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού μετά από 40 χρόνια!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, στέλνοντας τη Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού για πρώτη φορά σε αυτό το στάδιο του πρωταθλήματος από το 1986. Τρίτη συνεχόμενη ήττα για τους «πολίτες» στην Premier League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ζαΐρ Κούνια στο 6ο λεπτό, ενώ ο Λίαμ Ντέλαπ διπλασίασε τα τέρματά τους στο 18'. Η Σίτι μείωσε με τον Ραγιάν Σερκί στο 52', όμως ο Ντέλαπ σκόραρε ξανά στο 73', διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Με τη νίκη αυτή, η Νότιγχαμ έφτασε τους εννέα βαθμούς, αφήνοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη 18η θέση με επτά βαθμούς.

Για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 1986, η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού σε τόσο προχωρημένο στάδιο του πρωταθλήματος. Τότε, στον πάγκο της ομάδας είχε μόλις αναλάβει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, αντικαθιστώντας τον Ρον Άτκινσον.

Την ίδια στιγμή, η Μάντσεστερ Σίτι συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές ήττες στην Premier League, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα απέναντι σε Άστον Βίλα, Μπράιτον και Νότιγχαμ.

Η τελευταία φορά που είχε γνωρίσει τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα ήταν το 2024, όταν είχε συμπληρώσει τέσσερις απέναντι σε Μπόρνμουθ, Μπράιτον, Τότεναμ και Λίβερπουλ.

Η Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Κυριακή την Άστον Βίλα, αναζητώντας μια νίκη που θα τη βοηθήσει να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

sdna.gr