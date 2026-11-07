ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εικόνες... φιάσκο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Μετά από σχεδόν 80 λεπτά διακοπής, ξεκίνησε το Q1 των κατατακτήριων δοκιμών του GP της Βραζιλίας, με τον Μπορτολέτο να γλιστρά και να βγαίνει εκτός πίστας μέσα σε μια... λίμνη!

Μετά από σχεδόν 80 λεπτά διακοπής λόγω της καταρρακτώδους βροχής που έπληξε την περιοχή του Σάο Πάολο και την πίστα του Ιντερλάγκος, οι αγωνοδίκες, αναλύοντας όλα τα δεδομένα, έδωσαν το «πράσινο» φως για να συνεχιστούν οι κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix της Βραζιλίας.

Τα προβλήματα ωστόσο δεν λείπουν, αφού η πίστα σε αρκετά σημεία έχει κρατήσει νερά και γλιστράει. Θύμα της έπεσε ο Μπορτολέτο της Audi, με τον Βραζιλιάνο οδηγό να βγαίνει εκτός πίστας και να περνά μέσα σε μια... λίμνη με λασπόνερα!

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εικόνες... φιάσκο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας

AUTO MOTO

|

Category image

Και ο Αβέρωφ στο πάρτι για τα 100 του ΑΠΟΕΛ - «Μια πορεία δεμένη με την ιστορία και τους αγώνες της Κύπρου»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Σίτι έστειλε τη Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού μετά από 40 χρόνια!

Premier League

|

Category image

Ασταμάτητη Μπολόνια, πέρασε κι από την Πάρμα

Serie A

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το καθήκον της η ΑΕΛ, παλικαρίσιο τρίποντο ο Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέγα κάζο για τη Σίτι!

Premier League

|

Category image

Άστοχος...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Mε την έννοια της λέξης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Pyro show για τα 100 του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στην 3η θέση με «τριάρα» ο Άρης

Super League

|

Category image

Κωστή: «Εκεί βρίσκεται η δύναμή μας»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Θέλω να είμαι κύριος και να παραδεχτώ πως η προσπάθεια του αντιπάλου ήταν μεγάλη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την TRIA EKA ΑΕΛ BC, επικράτησε της Ανόρθωσης

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «χρυσό» τρίποντο του Ολυμπιακού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ) Χαμός στο σωματείο, αποθεώθηκαν οι παλαίμαχοι του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη