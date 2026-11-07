Εικόνες... φιάσκο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας

Μετά από σχεδόν 80 λεπτά διακοπής λόγω της καταρρακτώδους βροχής που έπληξε την περιοχή του Σάο Πάολο και την πίστα του Ιντερλάγκος, οι αγωνοδίκες, αναλύοντας όλα τα δεδομένα, έδωσαν το «πράσινο» φως για να συνεχιστούν οι κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix της Βραζιλίας.

Τα προβλήματα ωστόσο δεν λείπουν, αφού η πίστα σε αρκετά σημεία έχει κρατήσει νερά και γλιστράει. Θύμα της έπεσε ο Μπορτολέτο της Audi, με τον Βραζιλιάνο οδηγό να βγαίνει εκτός πίστας και να περνά μέσα σε μια... λίμνη με λασπόνερα!

Bortoleto brings out the yellow flags as he slides off into the barriers But's Gabi's managed to get going again 💪 #F1 #BrazilGP https://t.co/pUlWoK0ITr — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Amarilla por golpe de Bortoleto que logra sacar al Audi del charco y se retira la amarilla. Tuvimos otra amarilla por Stroll 🟥 ¡EN VIVO, #BrazilGP🇧🇷! ➡ https://t.co/GCnpMuSSjj https://t.co/Q8q9AxHtat — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) November 7, 2026

sport-fm.gr