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Συνελήφθη ο αρχηγός της Έλτσε μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπλεξίματα για τον αρχηγό της Έλτσε, Χοσάν αφού ισπανικό Μέσο κάνει λόγο πως συνελήφθη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Σε δικαστική περιπέτεια έχει μπει ο αρχηγός της Έλτσε, Χοσάν που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία το βράδυ της Τρίτης (06/10) και οδηγήθηκε για ανάκριση στις αστυνομικές αρχές της Βαλένθια.

Τα ισπανικά Μέσα κάνουν λόγο πως ο 36χρονος φέρεται να κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Καλόσα Ντε Σεγκούρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστή που χειρίζεται υποθέσεις σχετικές με βία κατά των γυναικών

Όσον αφορά την καταγγελία, αυτή φέρεται πως έγινε από τη σύντροφό του, με την οποία οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο 36χρονος βρίσκονταν σε διαδικασία χωρισμού. Μάλιστα, φέρεται να κατατέθηκε και φωτογραφικό υλικό στην καταγγελία, όπου εμφανίζονται μώλωπες, γρατζουνιές και σημάδια στο σώμα της γυναίκας.

Μέχρι στιγμής, η Έλτσε δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση. Από το περιβάλλον του παίκτη φέρονται να αρνούνται ότι ο Χοσάν συνελήφθη, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της Τετάρτης (07/10).

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις καταγγελίες και πλέον η υπόθεση βρίσκεται στη δικαστική οδό.

sport-fm.gr 

 

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