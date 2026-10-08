Eνοχλημένοι στο Μπενίν για το Last Dance του Μέσι: «Δεν μας έδωσαν μια φανέλα ή μια φωτογραφία»

Ένας τεράστιος ποδοσφαιρικός κύκλος έκλεισε, καθώς ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Μπενίν. Η βραδιά ήταν άκρως συγκινητική, αφού οι φίλαθλοι της αλμπισελέστε αποχαιρέτησαν τον θρυλικό Pulga.

Όμως, από την πλευρά του Μπενίν υπάρχουν έντονα παράπονα για την στάση και την φιλοξενία των Αργεντινών, μιας και σύμφωνα με τον προπονητή της αφρικανικής χώρας, Γκερνό Ρουρ, δεν παρέλαβαν τίποτα ως ενθύμιο από το ιστορικό παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Μπενίν: «Α, ήταν πολύ δύσκολο. Προσπαθήσαμε. Το μόνο μειονέκτημα ήταν ότι οι Αργεντινοί δεν μας έδωσαν τίποτα. Ούτε μια φωτογραφία του Μέσι, ούτε μια φανέλα. Δεν μας άφησαν καν να μπούμε στον διάδρομο, ούτε καν στα αποδυτήρια. Η ασφάλεια αρνήθηκε σε όλους την είσοδο.

Κάποιοι παίκτες ήρθαν να ανταλλάξουν φανέλες, οπότε ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο. Δοκιμάσαμε τα πάντα, αλλά δεν πήραμε τίποτα. Προσφέραμε ένα μπουκέτο λουλούδια στα χρώματα του Μπενίν – κίτρινο, κόκκινο και πράσινο – αλλά δεν λειτούργησε. Ωστόσο, έδωσα τη φανέλα του Μέσι του 2018 στον Σκαλόνι, ο οποίος με έβαλε να την υπογράψω και μου την επέστρεψε, αλλά αυτό είναι όλο».

sport24.gr