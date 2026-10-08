Λιονέλ Μέσι: Το αδημοσίευτο βίντεο με τα δάκρυα πριν από το τελευταίο του ματς

Στην τελευταία του διαδρομή με τη φανέλα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέσι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

Βίντεο που δημοσίευσε ο Λισάντρο Μαρτίνες δείχνει τον 39χρονο Μέσι μέσα στο λεωφορείο της «Αλμπισελέστε», λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Μονουμεντάλ να κοιτάει έξω από το παράθυρο πριν φτάσουν στο γήπεδο με χιλιάδες φιλάθλους να τον χαιρετούν στο δρόμο και τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα.

Ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε τη μυθική του πορεία με την Αλμπισελέστε με 126 γκολ και 69 τελικές πάσες σε 208 παιχνίδια την Τετάρτη 7/10.

Messi crying enroute to stadium yesterday. 💔🥺 https://t.co/YaIvM0ufXR — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 7, 2026

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