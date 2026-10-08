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Μπαπέ: Οι Γάλλοι αναφέρουν πως υπάρχει δυσαρέσκεια στη Ρεάλ και δεν αποκλείεται να αποχωρήσει!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το όνομα του Κιλιάν Μπαπέ επανέρχεται στο προσκήνιο των γαλλικών και ισπανικών ΜΜΕ που δεν αποκλείουν τα... χειρότερα για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο στόχαστρο της κριτικής των ισπανικών και γαλλικών ΜΜΕ βρίσκεται και πάλι το όνομα του Κιλιάν Μπαπέ, καθώς το ποδόσφαιρο συλλόγων επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο (10-11/10).

Ο Γάλλος σούπερ σταρ που αποχώρησε από την αποστολή των Τρικολόρ με τραυματισμό, έχει προκαλέσει αρνητικά σχόλια στους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης, κυρίως λόγω της απόφασής του να κάνει ποδήλατο, κάτι που ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε δηλώσει ανοιχτά πως δεν επιτρέπει στους παίκτες του.

Στα 27 του χρόνια ο Μπαπέ είναι πλέον αποδέκτης σκληρής κριτικής, αφού εδώ και δυο χρόνια δεν έχει πανηγυρίσει τίτλο με τη Βασίλισσα, παρότι μετράει 94 γκολ σε 111 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στην πατρίδα του θεωρούν πως με τη συμπεριφορά του προκαλεί και έχει ξεπεράσει τα όρια, ενώ στη Μαδρίτη υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια.

Μάλιστα, ρεπόρτερ του RMC δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Μερένγκχες!

«Έχω αρχίσει μάλιστα να αναρωτιέμαι: έχει ακόμα το κίνητρο ο Μπαπέ; Τι θέλει; Δίνει την εντύπωση ότι ξυπνάει κάθε πρωί σκεπτόμενος: "Θα βάλω τρικλοποδιά στον εαυτό μου". Δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει τέτοια λάθη.

Έχω την εντύπωση ότι ο Μπαπέ δεν είναι καλά ψυχολογικά. Η εμμονή του με τη Χρυσή Μπάλα τον οδηγεί να επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο... Φτάνει πια! Δίνεις «πυρομαχικά» σε όσους σε επικρίνουν.

Πόσους διεθνείς παίκτες έχουμε δει να στηρίζουν την ομάδα τους; Δεν λέω ότι πρέπει να ταξιδεύουν σε κάθε αγώνα, αλλά στο Stade de France ήταν εκεί όλοι οι μεγάλοι θρύλοι, όλη η οικογένεια του γαλλικού ποδοσφαίρου ήταν συγκεντρωμένη. Δεν λέω ότι είναι υποχρεωτικό, αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι αντί να στέλνουν αυτό το μήνυμα που λέει: "Δεν δίνω δεκάρα για το τι σκέφτεστε"», σχολίασε ο Ντανιελ Ριολο.

gazzetta.gr 

 

 

 

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