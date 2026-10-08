Μαρτίνες: «Ηθελα μια νέα αρχή, μετά τον πόνο του Μουντιάλ»

Σε μία σημαντική μεταγραφή προχώρησε το περασμένο καλοκαίρι η διοίκηση της Τσέλσι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τον 33χρονο Αργεντινό διεθνή τερματοφύλακα να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Λονδίνου. Ο Μαρτίνες μίλησε στο «ESPN Argentina» για την απόφαση του να φύγει από την Αστον Βίλα και να ενταχθεί στην Τσέλσι:

«Χρειάστηκα κάποιες εβδομάδες για να ξεπεράσω τον χαμένο τελικό στο Μουντιάλ. Ο πόνος για την απώλεια του τροπαίου ήταν μεγάλος. Ετσι αποφάσισα πως χρειαζόμουν κάτι νέο στην καριέρα μου. Απάντησα θετικά στην Τσέλσι γιατί ήθελα να κάνω μια νέα αρχή και να αφήσω πίσω μου το Μουντιάλ.»

Ο Μαρτίνες ήταν νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στον κόσμο. Ο διεθνής γκολκίπερ έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, τον Ιούνιο του 2021 και έκτοτε είναι ο πρώτος τερματοφύλακας της «αλμπισελέστε», με 67 συμμετοχές. Έχει κατακτήσει δύο φορές το Κόπα Αμέρικα (2021 και 2024), καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Μετά από αυτές τις επιτυχίες, ο Μαρτίνεθ έλαβε το «Τρόπαιο Γιασίν», που απονέμεται στον καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο, στις τελετές απονομής της «Χρυσής Μπάλας» του 2023 και του 2024. Με τη μεταγραφή του στους Λονδρέζους, ο Μαρτίνες συμπλήρωσε τις επτά ομάδες στην Αγγλία στην καριέρα του, καθώς έχει αγωνιστεί σε Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Αρσεναλ, Ρόδεραμ, Γουλβς, Ρέντινγκ και Αστον Βίλα, με την οποία κατέκτησε το Europa League την περασμένη σεζόν.