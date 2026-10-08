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Ορισμοί: Έρχεται ξένος VAR!

ΓΗΠΕΔΟ

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Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 5ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου.

Για πρώτη φορα φέτος, έρχεται κένος VARίστας. Συγκεκριμένα, ο Gianluca Aureliano ορίστηκε στο VAR των αγώνων, ΑΠΟΕΛ - Σαλαμίνα και Ανόρθωση - Πάφος.

Οι ορισμοί αναλυτικά: 

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου

18:00 Krasava Ε.Ν.Υ. – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Gianluca Aureliano

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου

18:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Πάφος F.C.

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Gianluca Aureliano

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

 

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