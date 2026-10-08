Συμμετοχή της ΚΟΠ στην 3η Διακρατική συνάντηση για το EU TEAM Project στη Μαδρίτη

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συμμετείχε στην 3η Διακρατική Συνάντηση (Transnational Project Meeting – TPM3) του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ Sport «Tackling the Mental Health Stigma in Youth Football (TEAM)», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη και φιλοξενήθηκε από τον εταίρο του έργου Fundación Red Deporte y Cooperación.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Meta και έφερε κοντά εκπροσώπους των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο, με στόχο την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και τον συντονισμό των επόμενων δράσεων.

Το University of Nicosia (UNIC) είναι ο συντονιστής του έργου, ενώ σε αυτό συμμετέχουν ως εταίροι οι GDA Sports, University of Chieti-Pescara (UdA), University of Thessaly (UTh), Fundación Red Deporte y Cooperación, Associação de Futebol de Bragança (AF Bragança) και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).

Το συντονισμό της συνάντησης είχε εκ μέρους του University of Nicosia, η Ευφροσύνη Σάββα, συμβάλλοντας στην ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εργασιών.

Την ΚΟΠ εκπροσώπησε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Διαχειριστής Διεθνών Έργων και Προγραμμάτων, συμμετέχοντας στις συζητήσεις και στις εργασίες που αφορούν την υλοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου.

Αντιμετωπίζοντας το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία στο ποδόσφαιρο νέων

Το έργο TEAM – Tackling the Mental Health Stigma in Youth Football επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και ευημερία στο ποδόσφαιρο νέων.

Μέσα από έρευνα, ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, το έργο στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων ψυχικής υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι νέοι που συμμετέχουν στο ποδόσφαιρο, καθώς και στην ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης των αθλητών και των ανθρώπων που εργάζονται μαζί τους.

Παράλληλα, το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός Handbook of Good Practices, το οποίο θα παρέχει πρακτικές γνώσεις και κατευθύνσεις προς τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο νέων, με στόχο την αναγνώριση, την αντιμετώπιση και τη μείωση του στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία.

Ενισχύοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία

Η συνάντηση στη Μαδρίτη αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τους εταίρους να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συντονίσουν τις επόμενες δράσεις και παραδοτέα.

Με τη συμμετοχή οργανισμών από Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία, το TEAM συνδυάζει την εμπειρία και την τεχνογνωσία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ποδοσφαιρικών οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού.