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Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλη πτώση στη χρηματιστηριακή αξία του Βινίσιους

ΓΗΠΕΔΟ

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Η χρηματιστηριακή αξία του Βινίσιους Τζούνιορ έπεσε κατά πολύ, καθώς από τα 200 εκατ. ευρώ, έφτασε στα 130 εκατ. ευρώ, συνέπεια της δύσκολης αγωνιστικής περιόδου που βιώνει ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η χρηματιστηριακή αξία του Βινίσιους Τζούνιορ στο Transfermarkt έχει υποστεί κατακόρυφη πτώση 70 εκατ. ευρώ, πέφτοντας από τα 200 εκατ. ευρώ στα μόλις 130 εκατ. ευρώ.

Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης βίωσε μια δύσκολη σεζόν τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς δυσκολεύτηκε πολύ με τη φανέλα της Βραζιλίας, ενώ παράλληλα αποδοκιμάστηκε από μερίδα των φιλάθλων στο «Μπερναμπέου».

Ωστόσο, ο προπονητής της «Σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, εμφανίστηκε αισιόδοξος σχετικά με τον 26χρονο, τονίζοντας ότι: Ακόμη και όταν δεν είναι στα καλύτερά του, μπορεί να κάνει την διαφορά. Θα δείξω μεγάλη υπομονή, γιατί του αξίζει αυτή η υπομονή».

sdna.gr 

 

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