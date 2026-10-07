Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλη πτώση στη χρηματιστηριακή αξία του Βινίσιους

Η χρηματιστηριακή αξία του Βινίσιους Τζούνιορ στο Transfermarkt έχει υποστεί κατακόρυφη πτώση 70 εκατ. ευρώ, πέφτοντας από τα 200 εκατ. ευρώ στα μόλις 130 εκατ. ευρώ.

Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης βίωσε μια δύσκολη σεζόν τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς δυσκολεύτηκε πολύ με τη φανέλα της Βραζιλίας, ενώ παράλληλα αποδοκιμάστηκε από μερίδα των φιλάθλων στο «Μπερναμπέου».

Ωστόσο, ο προπονητής της «Σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, εμφανίστηκε αισιόδοξος σχετικά με τον 26χρονο, τονίζοντας ότι: Ακόμη και όταν δεν είναι στα καλύτερά του, μπορεί να κάνει την διαφορά. Θα δείξω μεγάλη υπομονή, γιατί του αξίζει αυτή η υπομονή».

🚨 Vinicius Jr’s Transfermarkt value has PLUMMETED by €70M, falling from a peak of €200M to just €130M. 📉🇧🇷 The Real Madrid star has endured a difficult season for both club AND country, struggling badly for Brazil as well as being whistled by sections of the Bernabéu crowd. His drop-off has become such a huge talking point online that a bizarre conspiracy theory claiming Vinicius has been “replaced by a clone” has even gone viral. 😭 (Source: @SPORT) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 7, 2026

sdna.gr