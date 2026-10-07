ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Το τέλειο φινάλε: Γκολ, δύο ασίστ και πολλά δάκρυα στο αντίο του Μέσι με την Αργεντινή

Με ιδανικό τρόπο, όπως αρμόζει στην παραμυθένια του διαδρομή με το εθνόσημο, έκλεισε την καριέρα του στην εθνική Αργεντινής ο Λιονέλ Μέσι.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ είχε γκολ με πέναλτι και δύο ασίστ στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ».

Ο «Λέο», που δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του τόσο κατά την άφιξη του πούλμαν της «αλμπισελέστε» στο γήπεδο, όσο και κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, έκανε και στην 208η και τελευταία του παρουσία με τη φανέλα της αυτό που ξέρει πολύ καλά.

Στο 48’ εκτέλεσε κόρνερ σερβίροντας στον Νικολάς Οταμένδι το 1-0, που σκόραρε στο τελευταίο του ματς με την Αργεντινή.

Στο 62’ ο κατά πολλούς διάδοχός του στο «10» της Αργεντινής, ο Νίκο Παζ, παρέλαβε την μπάλα από τον ίδιο και με υπέροχο πλασέ με το αριστερό λίγο έξω από την περιοχή έκανε το 2-0.

Στο 62’ ο κατά πολλούς διάδοχός του στο «10» της Αργεντινής, ο Νίκο Παζ, παρέλαβε την μπάλα από τον ίδιο και με υπέροχο πλασέ με το αριστερό λίγο έξω από την περιοχή έκανε το 2-0.

Το παιχνίδι διακόπηκε στο 10ο λεπτό για να γνωρίσει την αποθέωση το μεγάλο «10άρι» της Αργεντινής, ενώ δεκάδες βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα μέσα στο Μπουένος Άιρες.

Το κοινό δεν σταμάτησε να αποθεώνει τον Μέσι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης ευχαριστώντας τον για όσα τους χάρισε για πάνω από 20 χρόνια και κυρίως για το Μουντιάλ και τα δύο Κόπα Αμέρικα που πρόσφερε στη χώρα ως ηγέτης της εθνικής ομάδας.

Με το φινάλε της αναμέτρησης πνίγηκε στις αγκαλιές συμπαικτών και αντιπάλων, ενώ στον ουρανό άρχισε ένα εντυπωσιακό show με drone με κεντρικό μήνυμα το «Σε ευχαριστούμε για όλα, Λέο». Μάλιστα, σχηματίστηκε και η μορφή του να κρατά το Παγκόσμιο Κύπελλο, το 2022 στο Κατάρ.

#HonduredDeportes | Con lágrimas en sus ojos, Lionel Messi, entona el himno de Argentina, en su último partido con la Selección.® Cortesía: TyC Sports. https://t.co/fJost4uGS4 — Hondured 13 Oficial (@HonduredOficial) October 6, 2026

⚽️⚽️⚽️ OTAMENDI GOAAAAALLLL, MESSI ASSIST!!!!!!!!!!! OF COURSE OF COURSE, THIS DUO!!!!!!!!! MESSI ASSIST IN HIS LAST DANCE, GOAAAALLL!!!!!!! 🇦🇷🇦🇷 1:0 ARGENTINA 🇦🇷 https://t.co/nFElHmB2ym — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) October 7, 2026

O último Minuto 10 de Lionel Messi 🥹 https://t.co/1B3sYbOAFH — FUTEMENTALES (@FUTEMENTALES) October 6, 2026

Argentina just game Messi the greatest drone farewell of all time. Wait for that kid that looked up with tears in his eyes. 🥹❤️ https://t.co/rdwUU8COzf — Omo Barca⚽️🖤 (@Tobs_fc) October 7, 2026

sport-fm.gr