Δικαίωση για Ζαχαρίου και Κούκου – Τους καταβλήθηκαν οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Θετική κατάληξη είχε το ζήτημα που αφορούσε τα δύο μέλη του ΠΑ.Σ.Π., Ανδρέα Ζαχαρίου και Μιχάλη Κούκου, καθώς μετά την παρέμβαση του Συνδέσμου, αμφότεροι ενημερώθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι ο Ερμής Αραδίππου προχώρησε στην καταβολή των εισφορών που όφειλε για την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Π. και προσωπικά ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Συνδέσμου, Σπύρος Νεοφυτίδης, στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των δύο ποδοσφαιριστών, απαιτώντας την άμεση συμμόρφωση του σωματείου με τη σχετική νομοθεσία.

Μιλώντας στην κάμερα του ΠΑ.Σ.Π., ο κ. Νεοφυτίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα δικαιώνει τον Σύνδεσμο για όσα υποστήριζε το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς όλους τους ποδοσφαιριστές, και ιδιαίτερα αυτούς του Ερμή, να απαιτήσουν άμεσα τη συμπληρωματική τους συμφωνία, γνωστοποιώντας ότι ο ΠΑ.Σ.Π. έχει ήδη καταγγείλει την ομάδα της Αραδίππου στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, με τα αποτελέσματα της έρευνας να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. υπογράμμισε επίσης ότι οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων είναι εργαζόμενοι και έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα να ζητούν να τους παραδίδεται η σύμβαση εργασίας τους, είτε πρόκειται για το κατατεθειμένο συμβόλαιο είτε για τη συμπληρωματική συμφωνία, προσθέτοντας ότι η μη συμμόρφωση των σωματείων αποτελεί αδίκημα.

Στο σχετικό βίντεο φιλοξενούνται επίσης δηλώσεις του ποδοσφαιριστή Ανδρέα Ζαχαρίου, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι, μετά την καταγγελία στην οποία προέβησαν, το σωματείο της Αραδίππου προχώρησε έστω και καθυστερημένα στην τακτοποίηση των κοινωνικών ασφαλίσεων.