Μπαρτζώκας για το συμβάν στην Μπολόνια: «Δεν το έκαναν επίτηδες, έμαθα ότι έγινε προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας»

Ο Έλληνας τεχνικός κατέθεσε ότι δεν πιστεύει πως οι αθλητές της ιταλικής ομάδας έπεσαν πάνω τους επίτηδες και τόνισε ότι εκείνος τους απώθησε, ώστε να λήξει το συμβάν.

Τέλος, είπε ότι έχει μάθει πως έγινε προσπάθεια προκειμένου να κληθεί ο ίδιος απ' τις αρμόδιες Αρχές για άσκηση βίας και ξεκαθάρισε ότι θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη υπόθεση.

Αναλυτικά, τα όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Εγώ δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο, απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν κατάλαβαν ότι ήμουν και εγώ εκεί.

Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απώθησα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια έμαθα ότι έγινε μία προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Καταρχάς θα ήθελα να εξωτερικεύσω το πώς σκεφτόμαστε. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξουμε εντός, ενώ έχουμε κάνει 15-16 παιχνίδια, δεν ξέρω πόσα έχουμε κάνει. Είναι το πρώτο ματς που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας, που μας υποστηρίζει.

Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει η φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μία πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη.

Για εμάς είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας, γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Ήθελα να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά.

Χρειάζονται να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός», είπε, σχετικά με τις διαφορές που περιμένει να δει σχετικά με την αλλαγή έδρας του Ολυμπιακού.

«Και εκτός Αθήνας εάν παίζαμε και στην Κύπρο και στην Κρήτη και δεν ξέρω ποια άλλα λέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ένα θέμα που ρωτήθηκα εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Επαναλαμβάνω μία πολύ δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο, είναι τα logistics, είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα και κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα.

Βλέπετε ότι οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι καλύτεροι μπορούσε να για έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Οι εγκαταστάσεις μας εδώ είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, ότι παίζουμε έξω είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλουμε», απάντησε, όσον αφορά τους λόγους που ο Ολυμπιακός επέλεξε την Αθήνα για την νέα του έδρα έως ότου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ.

«Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε, στη Sunel Arena θα κάνουμε μόνο shot around την ημέρα του αγώνα. Επομένως θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο. Ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ανταποκριθούμε», είπε σχετικά με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει στα Λιόσια και προπονείται στο ΣΕΦ.

Σε ότι έχει να κάνει με την Αναντολού Εφές και τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς, κατέθεσε ότι «είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό, λόγω του προπονητή και του ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρυσι.

Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρυσι με πολύ καλύτερη άμυνα.

Η άμυνά της είναι solid και έχει έναν βασικό δημιουργό όπως είναι ο Σάριτς μέσα από το καλάθι. Ομάδα με ποιότητα, με ταλέντο και σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς.

Πήραν τον Πέιν, που είναι ένας καλός παίκτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη. Αλλά η απουσία του Τζέιμς είναι κάτι που όλοι θα δούμε πώς θα επηρεάσει την ομάδα.

Με την ευκαιρία να του ευχηθώ να γυρίσει στα γήπεδα δυνατός. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι ομάδα που πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι. Πρέπει να βελτιωθούμε σε τομείς που υστερήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια.

Σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις προπονήσεις εδώ. Πιστεύουμε θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά».

athletiko.gr