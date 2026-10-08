Φιλική ήττα της Εθνικής Νεανίδων Κ-19 από το Μαυροβούνιο

Η γηπεδούχος ομάδα επικράτησε με 3-1 στον αγώνα που έγινε στην Ποντγκόριτσα.

Το Μαυροβούνιο άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό με πέναλτι. Στο 47ο λεπτό έγινε το 2-0 και στο 54ο λεπτό το 3-0.

Η Εθνική μας μείωσε σε 3-1 με την Μαρία Δημητροπούλου.

Κύπρος (Χρ. Πίτσιλλου): Πέππου, Τσιόλα (46' Ε. Χριστοφόρου), Παναγή (58' Χριστοφή), Συμεού (78' Μ. Χριστοφόρου), Επαμεινώνδα (58' Λιμαντζάκη), Σόλωνος (65' Πουλλή), Γεωργίου (58' Ασπράκη), Αγγελή, Φωτίου (65' Ευσταθίου), Δημητροπούλου, Πετκόβσκι (46' Χίλμι).

Η Εθνική μας προετοιμάζεται για τους επίσημους αγώνες της που θα γίνουν στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου στην Αλβανία. Η Κύπρος θα αγωνιστεί με Αλβανία, Λετονία και Μολδαβία στη Β' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων.