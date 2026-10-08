Η «never give up» στιγμή του Μέσι που θαύμασε ο κόσμος στο τελευταίο ματς με την Αργεντινή

Ούτε το γκολ του, ούτε οι χαμένες ευκαιρίες, ούτε ο σεβασμός που έλαβε και έδειξε σε συμπαίκτες και αντιπάλους. Ένα σπριντ ήταν. Μια προσπάθεια. Μερικά δευτερόλεπτα που φανέρωσαν το πάθος του Μέσι για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Και που τον έκαναν ν' αποκτήσει πιο ποδοσφαιρικά... θεϊκή υπόσταση στα μάτια του κόσμου.

Η συμμετοχή αυτή δεν θα ήταν... guest star. Δεν θα έπαιρνε απλά λίγο χρόνο. Ούτε θα ήταν παρών μονάχα για το χειροκρότημα και τα πυροτεχνήματα. Το έπαιξε στα ίσα όλο το 90λεπτο. Έτρεξε. Ίδρωσε. Δεν θα άφηνε ούτε δευτερόλεπτο ανεκμεταλλευτο. Θα το γευόταν όλο, από την αρχή ως το τέλος το ύστατο χαίρε του προς την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Και ανάμεσα στις υπόλοιπες προσπάθειές του στο χορτάρι, ο Λίο Μέσι κέρδισε το χειροκρότημα, τον ήδη δεδομένο θαυμασμό και εξυψώθηκε ακόμα πιο πολύ στα μάτια του κόσμου, στο φινάλε - αφού πάντοτε όταν κάτι ετοιμάζεται να χαθεί παίρνει ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα - για ένα σπριντ που έκανε.

Μια βαθιά μπαλιά που επέλεξε να κυνηγήσει. Με τα πόδια του, από καιρό, να του λένε ότι δεν έχει κάτι άλλο να δώσει. Σε μια στιγμή την οποία θα μπορούσε εύκολα ν' αφήσει δίχως να κουραστεί περισσότερο. Κι όμως, έτρεξε με όσες δυνάμεις είχε. Σεβάστηκε τη φανέλα που φορούσε, τον κόσμο που βρισκόταν στο «Μονουμεντάλ» για να τον παρακολουθήσει κι άφησε το σώμα του να παραπονιέται, δίχως να το ακούει το μυαλό.

Και τα κατάφερε. Κι έφτασε στην μπάλα. Τη σταμάτησε, την... πάγωσε προτού φύγει άουτ και κράτησε το παιχνίδι σε εξέλιξη. Κάτι τέτοιες μικρές στιγμές ποδοσφαιρικής πειθαρχίας, συνέπειας και αυταπάρνησης, πάντοτε είναι πιο λαμπερές...

Messi ESTO es Messi ESTE gesto es el resumen de carrera ESTO es para poner en todos los clubes y academias de fútbol. Para cuando escuches “Messi ha tenido la suerte de tener un TALENTO fuera de lo normal” Tú puedes decir “A ese TALENTO le metió horas y horas y horas de trabajo, esfuerzo, dedicación, profesionalidad…y pelear TODOS los BALONES como si fuera el último. PELEAR todos los balones por sus COMPAÑEROS 39 años. Último partido con su selección. Donde ha ganado olimpiadas, Copa América , Mundial, Pichichis, Balón de Oro… Y corre a por un balón…que nadie lo haría. Pero EL si. El jugador con más TALENTO que ha dado el fútbol, se ha ganado TODO a base de insistir e insistir e insistir… Sus compañeros por encima de ÉL. Lo quisieron “matar” por no ganar con Argentina… y siguió y siguió hasta darles tres finales y un CAMPEONATO MUNDIAL Ganó más Balones de Oro que nadie, más Botas de Oro que nadie, más títulos que nadie…por su constancia. Él ha hecho GRANDE a sus COMPAÑEROS, por eso todos lo AMAN. Talento + Esfuerzo + Compromiso + Trabajo + Profesionalidad + Compañeros…Messi https://t.co/Tpdz0S5EW9 — Pablo López (@pablolopez111) October 7, 2026

england365.gr