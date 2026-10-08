Μόντριτς: «Μου λείπει η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά νιώθω πολύ χαρούμενος στο Μιλάνο»

Ο Λούκα Μόντριτς δεν κρύβει τα συναισθήματά του για τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το γεγονός ότι έχει γυρίσει ποδοσφαιρική σελίδα και πλέον αγωνίζεται στη Μίλαν.

Ο Κροάτης μέσος αναφέρθηκε στην πρώην του ομάδα με λόγια που αποτυπώνουν τον ιδιαίτερο δεσμό που έχει δημιουργήσει από τη σπουδαία του θητεία στη «Βασίλισσα», τονίζοντας πως παραμένει ένα κλαμπ που αγαπά, ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι περνάει πολύ ωραία και ως παίκτης της Μίλαν.

«Μου λείπει η Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ένας σύλλογος που αγαπώ, αλλά νιώθω καλά στο Μιλάνο. Επίσης, εδώ νιώθω πολύ χαρούμενος».

Ο Λούκα Μόντριτς αναπόλησε τις στιγμές στη Ρεάλ Μαδρίτης, παραδεχόμενος πως του λείπει ο ισπανικός σύλλογος, ενώ την ίδια στιγμή τόνισε ότι περνάει καλά στη Μίλαν.

Ο Λούκα Μόντριτς δεν κρύβει τα συναισθήματά του για τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το γεγονός ότι έχει γυρίσει ποδοσφαιρική σελίδα και πλέον αγωνίζεται στη Μίλαν.

Ο Κροάτης μέσος αναφέρθηκε στην πρώην του ομάδα με λόγια που αποτυπώνουν τον ιδιαίτερο δεσμό που έχει δημιουργήσει από τη σπουδαία του θητεία στη «Βασίλισσα», τονίζοντας πως παραμένει ένα κλαμπ που αγαπά, ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι περνάει πολύ ωραία και ως παίκτης της Μίλαν.

«Μου λείπει η Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ένας σύλλογος που αγαπώ, αλλά νιώθω καλά στο Μιλάνο. Επίσης, εδώ νιώθω πολύ χαρούμενος».

sdna.gr