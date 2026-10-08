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Ράις: Παίρνει τις ίδιες αποδοχές με τον Σάκα και υπογράφει το νέο συμβόλαιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Αρσεναλ θα «δέσει» με νέο πολυετές συμβόλαιο τον Ντέκλαν Ράις και ήδη έχει ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τον μάνατζερ του για να υπογραφεί άμεσα η επέκταση του.

Ο Αγγλος διεθνής μέσος έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση των «κανονιέρηδων» για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για τρία επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2031, σύμφωνα με το «BBC Sport».

    Ο 27χρονος άσος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου θέλει να τον επιβραβεύσει με την υπογραφή νέου συμβολαίου, δίνοντας του τις ίδιες αποδοχές με τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη, τον Μπουκάγιο Σάκα, που λαμβάνει 350 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα! 

    Ο Ράις εντάχθηκε στο δυναμικό της Αρσεναλ το καλοκαίρι του 2023 από τη Γουέστ Χαμ με το ποσό ρεκόρ των 116 εκατ. λιρών και την περασμένη σεζόν την οδηγεί στην κατάκτηση του τίτλου, έχοντας πέντε γκολ και 11 ασίστ στο ενεργητικό του, σε 55 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος ξεκίνησε τη σεζόν με δύο ασίστ σε επτά συμμετοχές.

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