Μία σχέση που θα πάει... χρόνια

Το 2023, έβγαλε για λίγο τα γαλαζοκίτρινα για να πάει στη Μάδεργουελ, τα οποία φόρεσε ξανά το 2025. Και θα τα φοράει για πολλά χρόνια ακόμη.

Η ΑΕΛ και ο 28χρονος Βορειομακεδόνας μέσος, κατέληξαν σε συμφωνία επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη δύο χρόνια, με το νέο συμβόλαιο να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029. Όπως αναφέρει και η ΑΕΛ, αποτελεί έναν πιστό στρατιώτη, άλλωστε είναι και ο αρχηγός, καταγράφοντας φέτος 155 λεπτά συμμετοχής. Συνολικά, φόρεσε τη γαλαζοκίτρινη φανέλα σε 199 παιχνίδια!

Είναι η δεύτερη επέκταση μέσα σε λίγες μέρες καθώς προηγήθηκε και αυτή με τον Κύπρο Νεοφύτου και γενικά στην ΑΕΛ θέλουν να διατηρήσουν έναν βασικό κορμό για τα επόμενα χρόνια. To επόμενο διάστημα, δεν αποκλείεται να περάσουν από τα γραφεία και άλλοι παίκτες για επέκταση συμβολαίων.