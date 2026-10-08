Οπαδοί της Λίβερπουλ τίμησαν τα 11 χρόνια από τη μέρα που ανέλαβε ο Κλοπ, με μια όμορφη δωρεά στο μουσείο της ομάδας!

Το «Spirit of Shankly» δημιούργησε ένα χάλκινο άγαλμα του Γιούργκεν Κλοπ, περίπου 45 εκατοστών, ώστε να τοποθετηθεί ανάμεσα σε διάφορα άλλα εκθέματα, στο μουσείο της Λίβερπουλ.

Πρόκειται γι’ άλλη μια μικρή κίνηση έκφρασης της ευγνωμοσύνης που τρέφει ο κόσμος των «κόκκινων» για τον Γερμανό που έχει μείνει στην ιστορία του συλλόγου ως ο αναμορφωτής της σύγχρονης εποχής της ομάδας.

Στα 11 χρόνια από τη μέρα που ανέλαβε το «τιμόνι» και οδήγησε τη Λίβερπουλ σε κάθε πιθανή κορυφή, ο Κλοπ αισθάνεται και βλέπει πόσο μεγάλη είναι η κληρονομιά που έχει αφήσει στο «Άνφιλντ».

sport-fm.gr