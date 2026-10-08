Απάντηση σε όλα τα σημεία της έκθεσης για το Τσίρειο ετοιμάζει ο ΓΣΟ

Αναλυτική απάντηση σε κάθε σημείο της έκθεσης του ΕΟΑ Λεμεσού για τα προβλήματα στο Τσίρειο Στάδιο ετοιμάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΟ. Η απάντηση αναμένεται να αποσταλεί στην Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων και στον ΕΟΑ Λεμεσού.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΓΣΟ, Κυριάκος Τσολάκης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η έκθεση περιλαμβάνει υπερβολές και πως ο Οργανισμός έκανε όσα του ζητήθηκαν. Όπως ανέφερε, το Δ.Σ. εξέτασε σε έκτακτη συνεδρία το προηγούμενο βράδυ την έκθεση του Τομέα Επιβολής και Επικίνδυνων Οικοδομών, της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και Ανάπτυξης του ΕΟΑ Λεμεσού.

Η έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης για αδειοδότηση του σταδίου ώστε να φιλοξενεί αγώνες ποδοσφαίρου Α’ κατηγορίας. «Οι μηχανικοί μας επισκέφθηκαν χθες το Τσίρειο και θα έρθουν και αύριο, για να καταγράψουν λεπτομερώς μια απάντηση, σε κάθε σημείο της έκθεσης του ΕΟΑ Λεμεσού», είπε ο κ. Τσολάκης. Έκανε επίσης λόγο για παραπλανητικά δημοσιεύματα και φωτογραφίες στα μέσα ενημέρωσης.

«Είναι υπερβολικά τα σχόλια και δεν ξέρω για ποιο σκοπό γράφονται όλα αυτά και δημοσιεύονται παραπλανητικές φωτογραφίες», ανέφερε, διερωτώμενος αν κάποιοι δεν επιθυμούν να αγωνίζονται ομάδες Α’ κατηγορίας στο Τσίρειο. «Έκαναν τον ψύλλο κάμηλο», είπε ο κ. Τσολάκης, προσθέτοντας ότι το γήπεδο επιθεωρήθηκε και ο ΓΣΟ έκανε όσα του ζητήθηκαν, πριν η έκθεση σταλεί στην Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΣΟ εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η έκθεση στάλθηκε στην Αρχή παράτυπα, καθώς, όπως είπε, έπρεπε πρώτα να δοθεί στον ιδιοκτήτη του σταδίου. «Δεν γίνεται να αποστέλλεις μια έκθεση σε τρίτο οργανισμό χωρίς να ενημερώσεις πρώτα τον ιδιοκτήτη», δήλωσε, διερωτώμενος γιατί δεν ακολουθήθηκε ανάλογη πρακτική και για άλλα γήπεδα που χρειάζονται σημαντικότερη αναβάθμιση.

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα στο κάτω διάζωμα της ανατολικής κερκίδας, ο κ. Τσολάκης είπε ότι ο ΓΣΟ απέκλεισε ο ίδιος τη χρήση του στους αγώνες που συμφωνήθηκαν με τις δύο ομάδες της Λεμεσού, την Καρμιώτισσα και την Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα. Οι ομάδες θα χρησιμοποιούν το άνω διάζωμα, το οποίο έχει αναβαθμιστεί και δεν παρουσιάζει πρόβλημα.

Διευκρίνισε ακόμη ότι τα αποδυτήρια κάτω από την ανατολική κερκίδα δεν επηρεάζονται από το σημείο που χρειάζεται επιδιόρθωση και ότι έχουν γίνει όλες οι διευθετήσεις για τη διεξαγωγή των αγώνων των δύο ομάδων.

Το Δ.Σ. του ΓΣΟ αναμένεται να εκδώσει σήμερα σχετική ανακοίνωση, κατέληξε ο κ. Τσολάκης.

Πηγή: ΚΥΠΕ