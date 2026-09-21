Σιμεόνε: «Ο Μουρίνιο ξεπέρασε τα όρια»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι στο «Μετροπολιτάνο» από την Ατλέτικο με 2-1 εξέφρασε σοβαρά παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή Μιγκέλ Ανχελ Ορτίθ Αρίας, προκαλώντας την οργή του Ντιέγκο Σιμεόνε: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνάμε το όριο. Ανεξάρτητα από το ποιος είσαι, ο Μουρίνιο, ο Φλικ, ο Πελεγκρίνι, εγώ, ή ο οποιοσδήποτε άλλος. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με αυτά που λέμε. Ο Μουρίνιο ξεπέρασε αυτά τα όρια», τόνισε, φανερά ενοχλημένος ο Αργεντινός κόουτς των «ροχιμπλάνκος» και συμπλήρωσε:

«Δεν γίνεται να χάνεις το σεβασμό για τους διαιτητές. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο όνομα είσαι, όπως ο Μουρίνιο. Πρέπει να δείχνουμε σεβασμό. Μερικές φορές τα πράγματα πηγαίνουν με το μέρος σου και άλλες φορές όχι. Το ματς ήταν ξεκάθαρο, υπήρχε μία ομάδα που το ήλεγχε, μία ομάδα που ήξερε πώς να αποκτάει πλεονέκτημα στις κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού και μία άλλη που δεν δημιούργησε τις ευκαιρίες για γκολ που συνήθως δημιουργεί. Το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα δίκαιο».