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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Μπάγερν Μονάχου – Μάντσεστερ Σίτι

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι απόψε στις 19:45, στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Women’s Champions League. Πρόκειται για την πρώτη αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων, με τις πρωταθλήτριες Γερμανίας και Αγγλίας να αρχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις απέναντι η μία στην άλλη.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση, με την Μπάγερν να έχει τον πρώτο λόγο στις αποδόσεις. Η νίκη της γερμανικής ομάδας προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.05, η ισοπαλία στα 3.60, ενώ το διπλό της Μάντσεστερ Σίτι στα 2.90.

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Επιλογές υπάρχουν και για το πρώτο ημίχρονο. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 1.5 γκολ στο πρώτο 45λεπτο προσφέρεται στα 2.02, ενώ το Under 1.5 στο 1.57. Πέραν των πιο πάνω, στη Stoiximan διατίθενται επιλογές για γκολ, κόρνερ, ημίχρονο, ειδικά στοιχήματα και ασιατικές αγορές, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder.

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