Nικητής ο Παναθηναϊκός ΑΜΕΑ στο τουρνουά τροχοκαθίσματος του Κεραυνού

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο ΑΛΦΑΜΕΓΑ διεθνές τουρνουά καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα το οποίο διοργάνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Στροβόλου «Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας και προσφοράς στα αθλητικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και εθνικά δρώμενα του τόπου.

Κατά την προχθεσινή, πρώτη, μέρα του τουρνουά, στην παρουσία χιλίων και πλέον φιλάθλων, οι συμμετέχουσες ομάδες του Παναθηναϊκού Α.Ο. AμεΑ, της Κάρντιφ Μετ Αρτσερς και του Κεραυνού Rollers πρόσφεραν ένα εξαίσιο αγωνιστικό θέαμα, που έστειλε και τα ανάλογα κοινωνικά μηνύματα ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία.

Στον πρώτο αγώνα, η Κάρντιφ Μετ Άρτσερς νίκησαν τους Κεραυνός Rollers με σκορ 68-36, ενώ στο δεύτερο κατά σειρά παιχνίδι ο Παναθηναϊκός Α.Ο. AμεΑ κέρδισε τους Κεραυνός Rollers με 72-23. Στον τελικό του τουρνουά, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Παναθηναϊκού Α.Ο. AμεΑ, που επιβλήθηκε των Κάρντιφ Μετ Άρτσερς με σκορ 73-58.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στο φίλαθλο καλαθοσφαιρικό κοινό που έδωσε μαζικό το παρόν του σε μια διοργάνωση-θεσμό για τα καλαθοσφαιρικά δρώμενα του τόπου και χάρισε απλόχερη στήριξη και εκτίμηση στις προσπάθειες όλων των ομάδων και αθλητών, μέσα σε ένα γιορτινό κλίμα, που ήταν η επιδίωξη και ένας από τους πυλώνες καθιέρωσης του θεσμού αυτού.

Ξεχωριστή μνεία οφείλουμε να κάνουμε στους χορηγούς του τουρνουά, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη διαχρονική στήριξη του αθλήματος και τις ευγενείς προσπάθειες προώθησης των κοινών ιδεωδών και αξιών που μοιραζόμαστε.

Κύριος Χορηγός οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ

Υποστηρικτές του Τουρνουά οι Nivea Men, Δήμος Στροβόλου, Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, Hausbrandt, Buzz Tower Hotel, Ψησταριά «Ήλιος» στην Αγλαντζιά.

Χορηγοί Επικοινωνίας το Omega TV & Supersport FM

Στο περιθώριο του τουρνουά, ο Γυμναστικός Σύλλογος Στροβόλου «Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ» απέδωσε τιμές σε αθλητές και διοικητικούς παράγοντες που με την παρουσία τους συνέτειναν στον εμπλουτισμό της Ιστορίας και της κληρονομιάς του Στροβολιώτικου Συλλόγου.

Τιμήθηκαν οι αθλητές της ομάδας Κεραυνός Rollers 2024 που κατέκτησαν το πρώτο Double στην ιστορία του Κεραυνού, η ομάδα καλαθόσφαιρας εφήβων του 1978 που κατέκτησε το πρώτο εφηβικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας του Κεραυνού και γυναίκες καλαθοσφαιρίστριες που πρωταγωνίστησαν στις μεγάλες διακρίσεις του γυναικείου τμήματος καλαθόσφαιρας του Κεραυνού.

Τιμητικές βραβεύσεις απονεμήθηκαν επίσης στους Άκη Γρηγορίου, Άγγελο Παπαδημητρίου και Μιχάλη Γαβριήλ για τις πολύχρονες υπηρεσίες τους προς τον Κεραυνό Στροβόλου.

Μεταθανάτιες τιμές απονεμήθηκαν στους Vasile Cristian Vrajitoru, Στέλιο Μαρκίδη, Λάζαρο Παπαδημητρίου, Κώστα Σφικτό και Μάριο Χατζηιωσήφ, ο καθένας εκ των οποίων άφησε με το δικό του τρόπο ανεξίτηλο αποτύπωμα μέσα από την προσφορά του προς το Σύλλογο.