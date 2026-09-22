«Ικανοποίηση αν απομακρυνθούν από το κυπριακό ποδόσφαιρο» - Πάει για καταγγελία στην Αστυνομία

Μετά και την καταγγελία της ΑΕΛ που έφερε την κινητοποίηση από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΚΟΠ (διαβάστε ΕΔΩ) αλλά και την παρέμβαση της επιτροπής Δεοντολογίας (διαβάστε ΕΔΩ), η ομάδα της Λεμεσού προχωράει και σε καταγγελία και στην Αστυνομία σχετικά με την επέμβαση στο VAR στη φάση του Καφού στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ.

Επιπλέον, στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FΜ ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νικόλας Λεβέντης, επισήμανε ότι θα γίνει έφεση για την ποινή του ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα ακυρωθεί.

Για την παρέμβαση της επιτροπής Δεοντολογίας: «Απ’ την πρώτη στιγμή μας είχε ενημερώσει η επιτροπή ότι θα αναλάβει ένας λειτουργός την διερεύνηση. Χαιρετίζουμε την ενέργεια και ευχόμαστε πως όλα όσα θα εξεταστούν θα είναι προς όφελος του Κυπριακού ποδοσφαίρου και θα εξαλείψουμε την όποια πιθανή υπόνοια υπάρχει για χειραγώγηση αγώνων με τέτοιο τρόπο».

Για την ανακοίνωση της ΚΟΠ: «Είναι εξέλιξη ιστορικής σημασίας για το Κυπριακό Ποδόσφαιρο και δικαιώνει την ΑΕΛ. Η ΚΟΠ επιβεβαίωσε πως υπήρξαν συγκεκριμένες διαπιστώσεις ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και στον τρόπο που έφτασε στο περιστατικό στο VAR. Πλέον δεν μιλάμε για καταγγελία της ΑΕΛ αλλά για επίσημο πόρισμα της ΚΟΠ. Σήμερα έχουμε επιβεβαίωση πως η υπήρξαν ζητήματα τα οποία η ίδια η ομοσπονδία έκρινε πως χρήζουν περεταίρω ενεργειών και κυρώσεων».

Αν ικανοποιεί το πόρισμα και τα επόμενα βήματα: «Θα μας ικανοποιήσει όταν τα άτομα που έχουν ευθύνες θα απομακρυνθούν από το Κυπριακό Ποδόσφαιρο. Η ΚΟΠ μπορεί να ασχοληθεί με τους ανθρώπους που είναι στα μητρώα της και η απαίτηση μας είναι να διαγραφούν από τα μητρώα και να μην ασχοληθούν ξανά με το ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που αποδέχθηκαν εξωτερική παρέμβαση τότε δεν χρειάζεται απλά να τιμωρηθούν αλλά να μην ασχοληθούν ξανά με το ποδόσφαιρο».

Για την καταγγελία που θα υποβληθεί στην αστυνομία Κύπρου: «Είναι το επόμενο βήμα η επίσημη καταγγελία που θα υποβληθεί σε λίγη ώρα στην αστυνομία Κύπρου και η οποία θα απαιτεί έρευνα για να εξετάσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης όχι μόνο πως ενεργοποιήθηκε το VAR αλλά και κατά πόσο η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται με προσπάθεια επηρεασμού της εξέλιξης ή του αποτελέσματος του αγώνα. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα της έρευνα αλλά αυτό που λέμε είναι πως από τη στιγμή που υπάρχει παραδοχή για μη προβλεπόμενη διαδικασία και εξωτερική παρέμβαση από την ίδια την Ομοσπονδία τότε το ενδεχόμενο πιθανής χειραγώγησης αγώνα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές».

Αν υπάρχουν στοιχεία από πλευράς ΑΕΛ: «Δεν μπορεί η ΑΕΛ επίσημα να δώσει ονόματα στη δημοσιότητα, μπορεί όμως να τα δώσει στην αστυνομία, ώστε να διερευνηθεί το ζήτημα. Επίσης οι πληροφορίες μας λένε πως αυτό δεν συνέβη για πρώτη φορά και αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, τότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Λέω ξανά πως δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα της έρευνας και θα στείλουμε όλα τα στοιχεία στην αστυνομία. Πάμε πλέον να ξετυλίξουμε το κουβάρι της υπόθεσης και αν αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει θα είναι για το καλό του Κυπριακού Ποδοσφαίρου».

Για την έφεση: «Η έφεση κατατέθηκε χθες. Ακολουθούμε τη διαδικασία που προβλέπετε και είμαστε αισιόδοξοι πως η ποινή θα ακυρωθεί. Είναι πολύπλοκη διαδικασία και διαφορετική με την δικαστική επιτροπή. Για όλες τις ενέργειες θα ενημερώνουμε επίσημα τον κόσμο».

Για το θέμα των ποινών από την δικαστική επιτροπή: «Η μόνη απάντηση που έχουμε λάβει είναι από τον διευθυντή της Ομοσπονδίας. Θα γίνει συνάντηση της ηγεσίας με την Δικαστική Επιτροπή για το θέμα της ανομοιομορφίας. Αναμένουμε το αποτέλεσμα και θέλουμε να υπάρχει ομοιομορφία σε όλες τις αποφάσεις ώστε να έχουμε μπροστά μας ένα δίκαιο πρωτάθλημα».

Για το αγωνιστικό: «Η νίκη απέναντι στην Πάφο ήταν μια σημαντική επιτυχία. Δεν αλλάζει η φιλοσοφία και οι στόχοι που έχουμε βάλει από την αρχή της σεζόν. Οι στόχοι είναι είσοδος στην εξάδα και η κατάκτηση κυπέλλου που θα φέρει και ευρωπαϊκό εισιτήρια. Αυτό που χρειάζεται η ομάδα μας είναι καθαρό μυαλό, ενότητα και συγκέντρωση στους στόχους. Ο κόσμος πρέπει να παραμείνει κοντά στην ομάδα και αν η οικογένεια της ΑΕΛ μείνει ενωμένη τότε μπορεί να πετύχει τους στόχους της».