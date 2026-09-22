Στην πρώτη τους προπόνηση με την Εθνική ανακάλυψαν ότι ήταν συμμαθητές!

Μάρκους Έντουαρντς και Νικ Τσαρούλα είναι ανάμεσα στα νέα πρόσωπα της Εθνικής Ανδρών στην κλήση για τους προσεχείς αγώνες στο Nations League.

Στη συνάντησή τους, στην πρώτη προπόνηση την Δευτέρα (21/09), διαπίστωσαν ότι ήταν και... συμμαθητές, σύμφωνα με όσα ανάφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

«Είναι χαρούμενος που έγινε μέλος της ομάδας. Είναι σημαντικός ποδοσφαιριστής με παραστάσεις στο πιο υψηλό επίπεδο. Έπαιξε σε όλες τις μικρές εθνικές της Αγγλίας, έπαιξε premier league και είναι σημαντικός παίκτης. Και ο Νικόλας Τσαρούλας ήρθε, ο οποίος ήταν συμμαθητής με τον Έντουαρντς και το ανακάλυψαν χθες. Παίζει σε όλη τη δεξιά πλευρά φέτος στην ομάδα του και είναι σημαντικός».