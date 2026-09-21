Η Μπαρτσελόνα «δένει» τον Μπερνάλ έως το 2031

Ο νεαρός μέσος, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην αποστολή της εθνικής Ισπανίας U21, θα υπογράψει νέο συμβόλαιο που θα προσθέσει δύο ακόμη χρόνια στην υπάρχουσα συμφωνία του με τους Καταλανούς. Η επικείμενη ανανέωση είχε γίνει γνωστή από τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Ντέκο, κατά την τελευταία γενική συνέλευση του συλλόγου.

Σημαντική λεπτομέρεια της νέας συμφωνίας αποτελεί η ρήτρα αποδέσμευσης. Όπως αναφέρουν πηγές απ’ την Μπαρτσελόνα, αυτή θα διατηρηθεί στα 500 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπάρξει αύξηση. Πρόκειται για το ίδιο ποσό που προβλεπόταν και στο προηγούμενο συμβόλαιο, καθώς οι «μπλαουγκράνα» θεωρούν ότι αποτυπώνει ήδη την αξία που αποδίδουν στον ποδοσφαιριστή.

Ο Μπερνάλ αποτελεί προϊόν της «Λα Μασία» και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποκτά ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην πρώτη ομάδα. Η παρουσία του στο ρόστερ συνεχίστηκε και τη φετινή σεζόν, παρά την προσθήκη του Ρόδρι στη μεσαία γραμμή, με τον Ισπανό να έχει ήδη καθιερωθεί στο βασικό σχήμα.

Στη Βαρκελώνη εξακολουθούν να θεωρούν τον Μπερνάλ ένα από τα πλέον υποσχόμενα «προϊόντα» της ακαδημίας τους και, μέσω της νέας συμφωνίας, θέλουν να διασφαλίσουν την παραμονή του σε βάθος χρόνου, αλλά και να αποτρέψουν πιθανές κινήσεις άλλων συλλόγων για την απόκτησή του.

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