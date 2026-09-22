Έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον νεαρό Ηλία

Επαγγελματικό συμβόλαιο τον νεαρό Κωνσταντίνο Ηλία, ο οποίος αγωνίζεται στην επιθετική γραμμή, έδωσε ο Ολυμπιακός.

H ανακοίνωση:

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον νεαρό επιθετικό Κωνσταντίνο Ηλία.

Ο Κωνσταντίνος προέρχεται από την ομάδα Κ19 του Σωματείου μας και, μέσα από την παρουσία και την εξέλιξή του, κέρδισε την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία.

Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!»