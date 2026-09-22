Ο Ραφίνια πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη, στην 2η θέση ο Παυλίδης

Ο Ραφίνια έχει αρχίσει εντυπωσιακά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και με 12 γκολ σε επτά αγώνες, οδηγεί την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της LaLiga. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός προηγείται στον πίνακα των πιο παραγωγικών σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης (σ.σ. Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Τουρκία), ενώ στην δεύτερη θέση με οκτώ γκολ σε επτά συμμετοχές, ακολουθεί ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει στο ντέρμπι με την Πόρτο (σ.σ. ήττα της Μπενφίκα με 3-1).

Ο πίνακας με τους κορυφαίους σκόρερ στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Ραφίνια (29 ετών/Μπαρτσελόνα/Βραζιλία) - 12 γκολ σε 7 αγώνες

2. Βαγγέλης Παυλίδης (27 ετών/Μπενφίκα/Ελλάδα) - 8 γκολ σε 7 αγώνες

3. Γκιφτ Όρμπαν (24 ετών/Αμεντσπόρ/Νιγηρία) - 7 γκολ σε 6 αγώνες

4. Μοχάμεντ Σαλάχ (34 ετών/Τραμπζονσπόρ/Αίγυπτος) - 7 γκολ σε 6 αγώνες

5. Σέρχιο Καμέγιο (25 ετών/Ράγιο Βαγιεκάνο/Ισπανία) - 7 γκολ σε 7 αγώνες

6. Λαμίν Γιαμάλ (19 ετών/Μπαρτσελόνα/Ισπανία) - 7 γκολ σε 7 αγώνες

7. Κιλιάν Μπαπέ (27 ετών/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) - 7 γκολ σε 7 αγώνες

8. Βίκτορ Όσιμεν (27 ετών/Γαλατασαράι/Νιγηρία) - 6 γκολ σε 4 αγώνες

9. Ντόνιελ Μάλεν (27 ετών/Ρόμα/Ολλανδία) - 6 γκολ σε 5 αγώνες

10. Βεντάτ Μουρίκι (32 ετών/Φενερμπαχτσέ/Κόσοβο) - 6 γκολ σε 6 αγώνες