Από το... μηδέν, στις 4άρες

Ένα αξιοσημείωτο στατιστικό, που προκύπτει από τις τέσσερις αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα, είναι πως μετά το μηδέν η Ομόνοια... ξεσπά.

Την πρώτη αγωνιστική κατέγραψε λευκή ισοπαλία με την Ομόνοια Αρ., όμως στη συνέχεια πήρε μεγάλη νίκη με 4-1 επί του Άρη.

Ακολούθησε το νέο 0-0 με τον Απόλλωνα και τέλος το 4-1 με την ομάδα του Ύψωνα.

Πάνω σε αυτά η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να χτίσει ώστε στη συνέχεια και στο θεωρητικά βατό πρόγραμμα με Καρμιώτισσα και Ολυμπιακό να κάνει, αφενός, το απόλυτο και, αφετέρου, να πάρει ψυχολογία ενόψει και των δύο συνεχόμενων αγώνων με Τσέλιε (15/10) και Μπενφίκα (22/10).