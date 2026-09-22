ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ: H Eπιτροπή Δεοντολογίας ξεκινάει έρευνα για αδικήματα και χειραγώγηση του αγώνα

Συνέχεια θα δοθεί στην υπόθεση Καφού, στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΛ, καθώς όπως ανάφερε σε δηλώσεις του το μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Nικόλας Κουρσάρης, θα υπάρξει έρευνα για όσα έχουν γίνει.

Μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM τόνισε ότι «η επιτροπή αποφάσισε διεξαγωγή έρευνας μετά από επίσημη καταγγελία που έχει γίνει από την ΑΕΛ. Η επιτροπή εξετάζοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας αποφάσισε πως πληρούνται οι προϋποθέσεις και αποφάσισε ομόφωνα πως εντός των ημερών ξεκινήσει η έρευνα».

Σε ερώτημα για το τι ακριβώς θα εξεταστεί, ανάφερε ότι: «Μέσα από την έρευνα που θα διεξαχθεί από τον λειτουργό θα εξετασθούν πιθανά αδικήματα και χειραγώγηση αγώνα. Στο τέλος θα προβεί στο πόρισμα του και θα το καταθέσει στην επιτροπή».

Για τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας επισημάνθηκε ότι ορίζεται στους 3 μήνες και αν χρειαστεί θα ζητήσει ο λειτουργός παράταση, ενώ θα καλεστούν όσοι ο ίδιος θεωρεί πως έχουν εμπλοκή ή πιθανόν να έχουν εμπλοκή ή μπορούν να δώσουν μαρτυρία.

Για το αν υπάρχει προηγούμενο και να ζητηθούν διάλογοι του VAR απάντησε ότι: «έχουν ζητηθεί σε κάποιες περιπτώσεις διάλογοι του VAR και είχαν δοθεί από την ΚΟΠ».

Σε ερώτημα τι σημαίνει πως μπορεί να προκύψει χειραγώγηση αγώνα, είπε: «Αν καταλήξει ο λειτουργός πως πιθανόν να προκύψει χειραγώγηση τότε εξετάζεται από την επιτροπή αν τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί στην ολότητα τους και τα δίνει στον γενικό εισαγγελέα. Σε περίπτωση που υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα τότε αυτό μεταβιβάζεται στην εκάστοτε ομοσπονδία. Η επιτροπή δεν αποφασίζει, κάνει την έρευνα και προχωρά στα επόμενα βήματα».

Επιπλέον σημείωσε ότι: «Η επιτροπή είναι στη διαδικασία να υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία sport radar που ασχολείται με στοιχηματισμό και πιθανότητα χειραγώγησης. Στις 27 και 28 Νοεμβρίου θα έρθουν μέλη της εταιρείας για να εκπαιδεύσουν μέλη ομοσπονδιών και της επιτροπής. Την ίδια ώρα υπάρχει η δυνατότητα για ανώνυμες καταγγελίες».