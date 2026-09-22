H πρώτη αντίδραση από την ΚΟΠ για το «αόρατο χέρι» στις κλήσεις της Εθνικής

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής, εξέφρασε τη θέση από πλευράς Ομοσπονδίας μετά την ανάρτηση του Κρις Τριανταφυλλίδη (διαβάστε ΕΔΩ), αλλά και δημοσιευμάτων, σχετικά με την μη κλήση του Σταύρου Γαβριήλ.

«Αυτό που πρέπει να πω πρώτα, όλες οι κλήσεις γίνονται με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Αυτές οι αναφορές είναι έλλειψη σεβασμού προς τον προπονητή και όσους ποδοσφαιριστές είναι στην κλήση. Πρέπει να αφήσουν την Εθνική να κάνει τη δουλειά της. Όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτά που γράφονται είναι καθαρά έλλειψη σεβασμού.

Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πήρε κλήση και στο παρελθόν, όταν κριθεί θα κληθεί ξανά. Να σταματήσουμε να δημιουργούμε θέματα που δεν υπάρχουν και συζητήσεις που δεν βοηθούν καθόλου την Εθνική μας.

Ο προπονητής δεν λογοδοτεί στον πρόεδρο ποιους θα καλέσει, λογοδοτεί για τα αποτελέσματα. Ήθελε δηλαδή παρέμβαση από τον πρόεδρο στις επιλογές του προπονητή;

Όλες οι κλήσεις γίνονται με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Δεν κρύβεται τίποτα πίσω από τις κλήσεις. Ο θόρυβος για έναν ποδοσφαιριστή γιατί κλήθηκε και όχι, κάνει κακό και στον ίδιο ποδοσφαιριστή. Νομίζω να το κλείσουμε εδώ, να επικεντρωθούμε στην προσπάθεια της Εθνικής και όχι με θέματα που δεν υπάρχουν» ανάφερε σε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM.