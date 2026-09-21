Η Ατλέτικο Μαδρίτης απάντησε στον Μουρίνιο

Η κουβέντα για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Ατλέτικο με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν λέει να... κοπάσει, με τους «ροχιμπλάνκος» να απαντούν στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε ο Ζοσέ Μουρίνιο να εκφράσει τα έντονα παράπονά του.

Ο προπονητής της «βασίλισσας» εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά από το τέλος του μαδριλένικου ντέρμπι και την ήττα της ομάδας του, δείχνοντας δύο κόλλες Α4 στις οποίες απεικονίζονταν οι δύο φάσεις στις οποίες θεώρησε ότι θα έπρεπε να αποβληθούν ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο.

Η Ατλέτικο από πλευράς της φρόντισε να απαντήσει στον Μουρίνιο, μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στα social media, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με έναν εκτυπωτή που έβγαλε ένα χαρτί με φωτογραφία του Μουρίνιο από τη συνέντευξη Τύπου, το οποίο στο κάτω μέρος του έγραφε: «Σταματήστε να παρενοχλείτε τους διαιτητές».

Η ανάρτηση της Ατλέτικο Μαδρίτης:

sport-fm.gr