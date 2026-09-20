Οι δύο όψεις της ισοπαλίας

Ο Απόλλωνας άφησε άλλους δύο βαθμούς στο γήπεδο καθώς κόλλησε δεύτερη σερί ισοπαλία, αυτή τη φορά στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού πάει στην διακοπή με συγκομιδή 6 βαθμών από τους 12 που διεκδίκησε, κι αυτό αφήνει ίσως... πικρή γεύση. Βέβαια, διατηρεί το αήττητο. Από την άλλη όμως, έδειξε πως διαθέτει ποιότητα και ρόστερ που μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του Απόλλωνα.

Η όψεις όμως είναι δύο. Αφ' ενός έχει καλό αγωνιστικό πρόσωπο, αφετέρου όμως μετρά πολλές πληγές με το... καλημέρα της σεζόν. Ο Ερνάν Λοσάδα βλέπει το απουσιολόγιο του να γεμίζει παιχνίδι με παιχνίδι, γεγονός που του στερεί σημαντικές επιλογές στη διαμόρφωση των πλάνων του. Υπάρχει βέβαια και η άποψη που λέει πως μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα δεν πρέπει να... στέκεται στις απουσίες. Είναι όμως ένα γεγονός που μπαίνει στον παρονομαστή. Στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ ήταν εκτός επιλογών οι Αντρέου, Σπόλιαριτς, Γκασπάρ, Μπράουν και Λιούμπιτς.

Ευχή όλων στον Απόλλωνα είναι πως η διακοπή θα φέρει επιστροφές. Ο Λοσάδα θα εκμεταλλευτεί το επόμενο 15ήμερο για να δώσει ανάσες αλλά και να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του ώστε να είναι έτοιμοι με την επανέναρξη για σερί που θα εκτοξεύσει την ομάδα της Λεμεσού στα ψηλά.