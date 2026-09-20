Σοκ στην Γιουβέντους: Υπέστη ρήξη χιαστού ο Γκραμπάρα
ΓΗΠΕΔΟ
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Πρόλαβε να κάνει μια συμμετοχή με τους «μπιανκονέρι» πριν τραυματιστεί.
Αδιανόητη ατυχία έπληξε την Γιουβέντους, αφού ο πορτιέρε των «μπιανκονέρι» υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην προπόνηση του Σαββάτου.
Όπως ενημέρωσε η Γιουβέντους, ο 27χρονος Πολωνός τερματοφύλακας υπέστη ρήξη χιαστού και θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν!
Ο Γκραμπάρα, που μετακόμισε πρόσφατα από την Βόλφσμπουργκ στην Γιουβέντους με την μορφή του δανεισμού, πρόλαβε να κάνει μια συμμετοχή με τους «μπιανκονέρι» πριν τραυματιστεί.
Η Γιουβέντους, πλέον έχει μείνει με τον Γκουγκλιέμο Βικάριο και τον 36χρονο Κάρλο Πινσόλιο ως τις μοναδικές διαθέσιμες επιλογές και θα ψάξει στην αγορά των ελεύθερων τον πιθανό αντικαταστάτη του Γκραμπάρα.
sdna.gr