H άρνηση από Μεντιλίμπαρ και Βαλβέρδε, έφερε Αγκίρε

Στον διάδοχο του Κάρλος Κορμπεράν στην τεχνική ηγεσία φαίνεται πως κατέληξε η Βαλένθια. Αφού οι προσπάθειες να πείσουν δυο πρώην προπονητές του Ολυμπιακού, τους Ερνέστο Βαλβέρδε και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας έπεσαν στο κενό, οι Νυχτερίδες στράφηκαν στην περίπτωση του Χαβιέ Αγκίρε.

Η «Marca» αποκαλύπτει πως οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία και το deal αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Ο σύλλογος φέρεται να έχει προτείνει στον Μεξικανό μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με οψιόν επέκτασης για ακόμα ένα έτος, η οποία θα εξαρτηθεί από τη σωτηρία της ομάδας τη φετινή περίοδο.

Εφόσον όλα επισημοποιηθούν στο προσεχές διάστημα ο Αγκίρε θα επιστρέψει στην Ισπανία με μια ξεκάθαρη αποστολή: Να ξεκολλήσει τη Βαλένθια από την τελευταία θέση της La Liga και να την οδηγήσει όσο το δυνατόν μακρύτερα από την επικίνδυνη ζώνη.

Θυμίζουμε πως ο 67χρονος προπονητής έχει πλούσιο βιογραφικό στη La Liga με παρουσίες σε Ατλέτικο Μαδρίτης, Σαραγόσα, Εσπανιόλ, Λεγανιές και Μαγιόρκα, ενώ τα προηγούμενα δυο χρόνια ήταν προπονητής στο Μεξικό με αποκορύφωμα την παρουσία στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026.

Πηγή: gazzetta.gr