Η τρομερή Μπαρτσελόνα και οι άλλες επιθέσεις της Ευρώπης

Εκπληκτικό είναι το ξεκίνημα της Μπαρτσελόνα στη σεζόν 2026/27. Οι Καταλανοί του Χάνσι Φλικ καταγράφουν απόλυτη διαδρομή με έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην ισπανική La Liga, έχοντας μάλιστα σημειώσει 28 γκολ (!) ή διαφορετικά 4,6 γκολ ανά αγώνα.

Επίσης ξεκίνησαν στη League phase Champions League, θριαμβεύοντας με 5-1 της Φέγενορντ.

Η Μπαρτσελόνα, που έχει κορυφαίο σκόρερ της τον Ραφίνια με εννέα γκολ, είναι η ομάδα που έχει σημειώσει-έως τώρα- τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλη ομάδα στα 15 πρώτα πρωταθλήματα της Ευρώπης , σύμφωνα με την κατάταξη της UEFA την τελευταία πενταετία.

Εξαίρεση η Μποντ/Γκλιμτ στη Νορβηγία με 52 γκολ αλλά σε 20 παιχνίδια, μιας και το πρώταθλημα. εκεί ξεκινάει νωρίτερα.

Αυτές είναι οι ομάδες με τις κορυφαίες επιθέσεις