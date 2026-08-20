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Αυτό θα πει έξυπνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Αυτό θα πει έξυπνα

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο στο πλαίσιο των δηλώσεων του για το πρώτο παιχνίδι με την Ντιναμό Σίτι δέχτηκε τον τίτλο του φαβορί

Ο Πορτογάλος τεχνικός πρόσθεσε δε πως η ομάδα του θα πρέπει να παίξει έξυπνα κόντρα σ΄έναν επικίνδυνο αντίπαλο. 

Προφανώς ο τεχνικός της Πάφου έχει μελετήσει την Αλβανική ομάδα κατανοώντας τα ατού που έχει ως σύνολο, αλλά και τις αδυναμίες της. 

Εκεί λοιπόν θα χτυπήσει η Πάφος για να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League. 

Οι παίκτες θα πρέπει να κάνουν ένα σοβαρό παιχνίδι, να μείνουν μακριά από όποιαδήποτε είδους υποτίμηση και να είναι αποτελεσματικοί μπροστά από την αλβανική εστία. 

Αν γίνουν όλα αυτά, τότε οι κυπελλούχοι Κύπρου, δεν έχουν απολύτως τίποτα να φοβηθούν. 

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