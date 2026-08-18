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Νέος αρχηγός της Μπαρτσελόνα ο Ραφίνια

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέος αρχηγός της Μπαρτσελόνα ο Ραφίνια

Ο 29χρονος άσος θα είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος αρχηγός στην ιστορία της ομάδας.

Ο Βραζιλιάνος Ραφίνια θα είναι ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα για την περίοδο 2026-2027.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλφρέντο Πεντούλα, ο 29χρονος εξτρέμ μπαίνοντας στην πέμπτη χρονιά του στον σύλλογο επιλέχθηκε να φορά το περιβραχιόνιο των Καταλανών.

Ο Ραφίνια θα γίνει ο πρώτος Βραζιλιάνος αρχηγός στην ιστορία της ομάδας. Δεύτερος θα είναι ο Φρένκι Ντε Γιονγκ, ενώ στην ιεραρχία ακολουθούν οι Πέδρι και Έρικ Γκαρσία, μετά τις αποχωρήσεις των Τερ Στέγκεν για τον Άγιαξ και Ρόναλντ Αραούχο για τη Λίβερπουλ.

sdna.gr 

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