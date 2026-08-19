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Ρόδρι: «Η Μπαρτσελόνα είναι παγκόσμιο σημείο αναφοράς»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ρόδρι: «Η Μπαρτσελόνα είναι παγκόσμιο σημείο αναφοράς»

Ο Ρόδρι είναι και επίσημα παίκτης της Μπαρτσελόνα και ο Ισπανός πολύπειρος μέσος εξήγησε τον λόγο που επέλεξε να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης, παρά τις προτάσεις και άλλων... μεγάλων συλλόγων.

Ο Ρόδρι είναι από εχθές (18/8) ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και λίγο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής, θέλησε να εξηγήσει τους λόγους, που τον οδήγησαν σ΄ αυτήν την μεταγραφή. 

«Η Μπάρτσα είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς, για το όραμά της για το ποδόσφαιρο και για τις αξίες που αντιπροσωπεύει», σχολίασε ο έμπειρος μέσος και πρόσθεσε:

«Είχα κι' άλλες προτάσεις, αλλά η Μπάρτσα ήταν η πρώτη μου επιλογή και το ξεκαθάρισα στον Λαπόρτα. Το πρώτο πράγμα ήταν να καταλάβω ότι ο χρόνος μου στην ομάδα μου (Μάντσεστερ Σίτι) είχε τελειώσει και έπρεπε να βρω μια διέξοδο. Μου πήρε λίγο χρόνο για να το αποδεχθώ. Είναι ο πιο ξεχωριστός σύλλογος στον οποίο ήμουν ποτέ μέλος. Μελέτησα και ανέλυσα τις επιλογές. Υπήρχαν μερικοί πολύ μεγάλοι σύλλογοι που ενδιαφέρονταν. Με την οικογένειά μου και τους στενούς μου φίλους, επιλέξαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη απόφαση. Οι αποφάσεις μου συνδέονται πάντα με έναν αθλητικό στόχο. Η Μπάρτσα έχει αναπτυχθεί τρομερά τα τελευταία χρόνια. Ο σύλλογος έχει κερδίσει δύο συνεχόμενους τίτλους La Liga, κάτι που είναι πολύ δύσκολο, και βρέθηκε ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του Champions League. Και δεν μπορείς να κοιτάς μόνο το παρόν. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό. Η μεσαία γραμμή είναι εντυπωσιακή. Έχουμε πολύ ταλαντούχους παίκτες σε κάθε θέση. Θέλω να ενσταλάξω στην ομάδα αυτήν την επιθυμία να συνεχίσει να βελτιώνεται».

SDNA.GR 

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