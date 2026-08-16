Ρόδρι δεν ταξίδεψε με τη Mάντσεστερ Σίτι για το Community Shield

Η υπόθεση του Ρόδρι παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας. Ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής δεν ταξίδεψε με την αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι στην Ουαλία για το Community Shield απέναντι στην Άρσεναλ.

Την ίδια ώρα οι διαπραγματεύσεις των Πολιτών με την Μπαρτσελόνα για την πώληση του Ρόδρι συνεχίζονται. Το Σάββατο (15/8) η Mundo Deportivo έγραφε πως οι Καταλανοί είναι αισιόδοξοι για την θετική έκβαση της υπόθεσης.

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να ανεβάσει την προσφορά της στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι Πολίτες ζητούν από την πλευρά τους 80.000.000 ευρώ, με τους μπλαουγκράνα να μην επιθυμούν να φτάσουν σε αυτό το ποσό. Μαζί με τα μπόνους σχεδιάζουν να καταθέσουν πρόταση, η οποία ανέρχεται στα 70.000.000 ευρώ.

Ο Ρόδρι είναι σύμμαχος της Μπαρτσελόνα, καθώς επιθυμεί την μετακίνησή του στη Βαρκελώνη.

sport24.gr