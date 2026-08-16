Έκλεισε το deal Μπαρτσελόνα - Σίτι για Ρόδρι!

Λευκός καπνός προέκυψε από τον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα για τη μεταγραφή του Ρόδρι. Έπειτα από μακρόσυρτες συζητήσεις και τρία «άκυρα» των Citizens σε ισάριθμες προτάσεις των Καταλανών, οι δυο πλευρές τελικά κατέληξαν σε συμφωνία και ο Ισπανός προβάρει πλέον τα Μπλαουγκράνα.

Τα παραπάνω αποκαλύπτει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, και επιβεβαιώνονται και από τη «Mundo Deportivo» που με τη σειρά της μιλά για deal ανάμεσα στις δυο ομάδες. Κινητήριος μοχλός πίσω από την ολοκλήρωση της μεταγραφής ήταν ο ίδιος ο Ρόδρι, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα ανανέωνε το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι και είχε δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη Μπαρτσελόνα.

Πριν από μερικές εβδομάδες άλλωστε είχε πρόταση στα χέρια του και από τη Ρεάλ Μαδρίτης που είχε γίνει αποδεκτή, όμως τελικά τα δεδομένα άλλαξαν με την εμπλοκή των Μπλαουγκράνα. Με αστραπιαίες κινήσεις κατάφεραν να συμφωνήσουν στους προσωπικούς όρους και να προχωρήσουν τη μεταγραφή, αν και προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί το συνολικό κόστος της επιχείρησης.

Αυτό που μοιάζει δεδομένο πάντως είναι ότι η μεταγραφή θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι είχε απορρίψει τις προηγούμενες προτάσεις της Μπάρτσα που είχαν φτάσει μέχρι το συγκεκριμένο ποσό.

gazzetta.gr