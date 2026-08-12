Στα ραντάρ της Μπαρτσελόνα ο Λουκέμπα της Λειψίας

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τους «μπλαουγκράνα» να έχουν θέσει ως πρωταρχικό στόχο την απόκτηση του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Παρ' όλα αυτά, οι Καταλανοί κινούνται δυναμικά και για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, με τους Ισπανούς να φέρνουν στο προσκήνιο για το σύνολο του Χάνσι Φλικ την περίπτωση του Καστέλο Λουκέμπα της Λειψίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Sport», ο 23χρονος Γάλλος στόπερ των «ταύρων» βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα της Μπαρτσελόνα για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, με πολλούς εντός των «τειχών» του συλλόγου να προκρίνουν την περίπτωσή του.

Μετά τον δανεισμό του Αραούχο στη Λίβερπουλ, οι πρωταθλητές Ισπανίας θέλουν να προσθέσουν στο δυναμικό τους έναν στόπερ από το κορυφαίο επίπεδο που θα μπορέσει να «χτιστεί» γύρω του μελλοντικά η άμυνα των «μπλαουγκράνα».

Ο διεθνής Γάλλος δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λειψία μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ πέρσι αγωνίστηκε συνολικά σε 29 παιχνίδια του γερμανικού συλλόγου σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr