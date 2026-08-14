ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ρόδρι ζήτησε άδεια από τη Μάντσεστερ Σίτι να μην προπονηθεί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ρόδρι ζήτησε άδεια από τη Μάντσεστερ Σίτι να μην προπονηθεί

Πλησιάζει το deal με τη Μπαρτσελόνα

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα, καθώς τις τελευταίες ώρες οι οικονομικές διαφορές των δυο συλλόγων είναι... ελάχιστες.

Όπως προκύπτει από τα ισπανικά και βρετανικά ΜΜΕ, οι δυο ομάδες πλέον έχουν αντιληφθεί πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα υπάρξει «λευκός καπνός» στο φινάλε, αφού ο Ισπανός μέσος έχει ξεκαθαρίσει την επιθυμία του να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ.

Ο Ρόδρι έχει ήδη εδώ και καιρό συμφωνήσει προφορικά με τους πρωταθλητές Ισπανίας και πλέον απομένει το οριστικό deal των κλαμπ, με το ποσό στο οποίο θα κλείσει η μεταγραφή να κυμαίνεται μεταξύ 65 και 80 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026 με τη Ρόχα, φέρεται να ζήτησε ειδική άδεια από τη Σίτι, έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί στην προπόνηση της Παρασκευής (14/8), περιμένοντας όλες οι πλευρές να δώσουν τα χέρια και να πετάξει για Βαρκελώνη.

 

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Γιουβέντους, Βιγιαρεάλ, Μαρσέιγ και ομάδες της Premier για Έσε»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Έκανε την αρχή και... ελπίζει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Συζητήσεις Λίβερπουλ - Τότεναμ για τον Χάκπο

Premier League

|

Category image

Οριστικοποιήθηκε του Ατάνας Τρίκα στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Στον β' γύρο του Cincinnati Open ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Νέα παγκύπρια επίδοση για την Κάλια Αντωνίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Σε συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για τον Εντιαγέ ο ΠΑΟΚ»

Super League

|

Category image

H Κόμο θέλει και τον Ντέλαπ από την Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημη η πώληση μετοχών της Λίβερπουλ σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος

Premier League

|

Category image

Σαν μεταγραφή… Ιανουαρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν πάει πουθενά ο Μεντιλίμπαρ - Ενισχύεται για να... κατακτήσει τα πάντα ο Ολυμπιακός

Super League

|

Category image

Μετακομίζει οριστικά ο Ενρίκες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλλη μία αποχώρηση «για προσωπικούς λόγους» από την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Πολλοί θα ήθελαν ξανά τον Μπεν Σιμόν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κανονικά στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη