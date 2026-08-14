Ο Ρόδρι ζήτησε άδεια από τη Μάντσεστερ Σίτι να μην προπονηθεί

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα, καθώς τις τελευταίες ώρες οι οικονομικές διαφορές των δυο συλλόγων είναι... ελάχιστες.

Όπως προκύπτει από τα ισπανικά και βρετανικά ΜΜΕ, οι δυο ομάδες πλέον έχουν αντιληφθεί πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα υπάρξει «λευκός καπνός» στο φινάλε, αφού ο Ισπανός μέσος έχει ξεκαθαρίσει την επιθυμία του να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ.

Ο Ρόδρι έχει ήδη εδώ και καιρό συμφωνήσει προφορικά με τους πρωταθλητές Ισπανίας και πλέον απομένει το οριστικό deal των κλαμπ, με το ποσό στο οποίο θα κλείσει η μεταγραφή να κυμαίνεται μεταξύ 65 και 80 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Παγκόσμιος πρωταθλητής του 2026 με τη Ρόχα, φέρεται να ζήτησε ειδική άδεια από τη Σίτι, έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί στην προπόνηση της Παρασκευής (14/8), περιμένοντας όλες οι πλευρές να δώσουν τα χέρια και να πετάξει για Βαρκελώνη.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rodri has asked Manchester City for permission to NOT report for training tomorrow as he waits for an agreement with Barcelona.



— @sport pic.twitter.com/y5S4jPw4W4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 13, 2026

gazzetta.gr