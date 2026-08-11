Οι φόβοι της Μπαρτσελόνα επιβεβαιώθηκαν: Ο Μπάρτζι υπέστη ρήξη χιαστού

Δεν ξεκινάει καλά η σεζόν για την Μπαρτσελόνα.

Οι χειρότεροι φόβοι των Καταλανών επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο νεαρός Σουηδός Ρούνι Μπάρτζι, ο οποίος τραυματίστηκε χθες (10/8) κατά τη διάρκεια της προπόνησης, υποβλήθηκε σε εξετάσεις σήμερα, και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Μάλιστα ο 20χρονος εξτρέμ αναμένεται να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αποθεραπείας του το συντομότερο δυνατόν.

Πρόκειται για τον δεύτερο σοβαρό τραυματισμό του Μπάρτζι στο γόνατο από τότε που ήρθε στην ομάδα της Βαρκελώνης (μεταγραφή από την Κοπεγχάγη 2025), ο οποίος τον κράτησε εκτός για 10 μήνες.

sport-fm.gr