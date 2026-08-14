Η Ατλέτικο έριξε... άκυρο στην Άρσεναλ για τον Μαρκ Πουμπίλ

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας έδειξε ενδιαφέρον για τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό των «ροχιμπλάνκος» αλλά εισέπραξε αρνητική απάντηση.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «AS», η Άρσεναλ έκανε κρούση στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την διαθεσιμότητα του Μαρκ Πουμπίλ, ρωτώντας να μάθει τα οικονομικά δεδομένα μιας μεταγραφής.

Οι «ροχιμπλάνκος», ωστόσο διαμήνυσαν στην Αγγλική ομάδα ότι ο νεαρός κεντρικός αμυντικός δεν είναι διαθέσιμος για πώλησης, αφού αποτελεί βασικό γρανάζι στα πλάνα του Τσόλο Σιμεόνε.

Ο Πουμπίλ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030 και την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 36 συμμετοχές, με 1 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, όντας και μέλος της Εθνικής Ισπανίας που κατέκτησε το Mundial.

sdna.gr