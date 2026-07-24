ΔΟΕ: Απέρριψε την καταγγελία κατά του Ινφαντίνο

Η επιτροπή δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) απέρριψε καταγγελία που υπέβαλε η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε την Παρασκευή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ένας εκπρόσωπος της ΔΟΕ.

«Η επιτροπή δεοντολογίας της ΔΟΕ διαπίστωσε ότι, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη, κάθε διεθνής ομοσπονδία διατηρεί την ανεξαρτησία και την αυτονομία της στη διακυβέρνησή της», εξήγησε ένας εκπρόσωπος της ΔΟΕ, προσθέτοντας ότι, κατά συνέπεια, «η καταγγελία δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία» της επιτροπής.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι θα υποβάλει καταγγελία στην επιτροπή της ΔΟΕ λόγω των «επανειλημμένων παραβιάσεων της πολιτικής ουδετερότητας» από τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της FIFA έχει επαινέσει τακτικά την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο όρκος που έδωσαν τα περίπου 100 μέλη του Ολυμπιακού σώματος, συμπεριλαμβανομένου του Τζιάνι Ινφαντίνο, απαιτεί από αυτά να ενεργούν «ανεξάρτητα από εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα», μια υποχρέωση που κατοχυρώνεται στον Ολυμπιακό Χάρτη.

Τον Φεβρουάριο, η ΔΟΕ είχε ήδη απορρίψει μια αρχική διαμάχη γύρω από την παρουσία του Τζιάνι Ινφαντίνο στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου φορούσε ένα κόκκινο καπέλο με τις λέξεις «ΗΠΑ» και «45-47», αναφερόμενος στις δύο θητείες του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη.

«Κατανοούμε ότι η FIFA, μέσω του ποδοσφαίρου, υποστηρίζει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα για την αναζωογόνηση του αθλητισμού στη Γάζα της Παλαιστίνης, παρέχοντας αθλητικές υποδομές υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και αναπτυξιακά έργα», δήλωσε εκπρόσωπος της ΔΟΕ, θεωρώντας τη FIFA «εντός του ρόλου της» και χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο ανώτατο όριο.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ινφαντίνο απένειμε προσωπικά ένα «Βραβείο Ειρήνης» της FIFA στον Αμερικανό πρόεδρο στην κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Τζιάνι Ινφαντίνο πριν η FIFA άρει την τιμωρία που επιβλήθηκε στον Αμερικανό επιθετικό Φόλαριν Μπαλογκούν αφού έλαβε κόκκινη κάρτα.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο υποστήριξε ότι του είχε πει ότι τα διοικητικά όργανα της FIFA ήταν «ανεξάρτητα».

Χθες (23/7), η πρόεδρος της νορβηγικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Λίσε Κλάβενες, έκανε γνωστό ότι θα υποβάλει καταγγελία στην επιτροπή δεοντολογίας της FIFA σχετικά με την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η καταγγελία αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με προηγούμενη καταγγελία που υπέβαλε στην επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας και η FairSquare σχετικά με «την απονομή του λεγόμενου Βραβείου Ειρήνης από τη FIFA», πρόσθεσε η Klaveness.