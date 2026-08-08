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Διαψεύδει ο Ινφαντίνο τις καταγγελίες περί... ερωμένης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαψεύδει ο Ινφαντίνο τις καταγγελίες περί... ερωμένης!

Ο Ινφαντίνο εργάστηκε στην UEFA από το 2000 μέχρι την αποχώρησή του το 2016, όταν ανέλαβε την προεδρία της FIFA.

Μπορεί ο Τζιάνι Ινφαντίνο να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη «δίνη του κυκλώνα», λόγω του σχεδίου του (το οποίο εγκαταλείφθηκε στο μεταξύ) να πουλήσει μερίδιο από το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ιδιώτες επενδυτές, ωστόσο ο νυν πρόεδρος της FIFA έχει να αντιμετωπίσει ακόμη μια... περιπέτεια, η οποία αφορά σε καταγγελία για το διάστημα που ήταν στη UEFA. Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της "Telegraph" αναφέρει ότι, ενώ ο Ινφαντίνο ήταν γενικός γραμματέας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μια γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε σχέση με τον Ελβετο-ιταλό, έλαβε ένα εξαψήφιο ποσό. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η UEFA πλήρωσε για το μεταπτυχιακό του ατόμου, μετά την αποχώρησή της.

Ο Ινφαντίνο διέψευσε τις καταγγελίες, καθώς εκπρόσωπος της FIFA τονίζει σε δήλωσή του στην Telegraph:

«Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αρνείται κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς και είναι κατηγορηματικά αναληθείς. Οποιαδήποτε υπόνοια απρεπούς συμπεριφοράς ή παραβίασης νόμων ή κανονισμών είναι δυσφημιστική. Κανένας υπάλληλος της UEFA και της FIFA δεν έχει υποβάλει ποτέ καταγγελία σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Ινφαντίνο, επειδή δεν υπήρξε ποτέ περιστατικό, στο οποίο να εμπλέκεται. Όλες οι ενέργειες της εταιρείας που σχετίζονται με τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν «πακέτων» αποχώρησης και αποζημίωσης, έχουν πάντα εγκριθεί από τους αρμόδιους διευθυντές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς».

Από την πλευρά της, η UEFA επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει την καταγγελία και τονίζει πως ένα άτομο πληρώθηκε, αλλά αυτό ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς της εποχής, οι οποίοι έκτοτε έχουν αυστηροποιηθεί. Συγκεκριμένα, σε δήλωσή της προς το Sky Sports News, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επισημαίνει: «Γνωρίζουμε τους ισχυρισμούς και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε πληρωμή αποχώρησης στο εν λόγω άτομο, σε συνδυασμό με την πληρωμή διδάκτρων για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε μια τοπική σχολή επιχειρήσεων. Η πληρωμή ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς που ίσχυαν για το προσωπικό που αποχωρούσε εκείνη την εποχή. Τέτοιοι κανονισμοί έχουν αυστηροποιηθεί από το 2016 και οι τωρινοί κανονισμοί προσωπικού - οι οποίοι ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους της UEFA σε οποιοδήποτε επίπεδο - αντικατοπτρίζουν αυτούς που υπάρχουν σε έναν σύγχρονο, υψηλού προφίλ οργανισμό».

Ο Ινφαντίνο εργάστηκε στην UEFA από το 2000 μέχρι την αποχώρησή του το 2016, όταν ανέλαβε την προεδρία της FIFA.

ΑΠΕ

 

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