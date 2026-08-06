Επίσημη τοποθέτηση της ΦΙΦΑ για Ινφαντίνο!

Την πλήρη της στήριξη στο πρόσωπο του Τζιάνι Ινφαντίνο εξέφρασε η Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA.

Αυτό επισημαίνεται σε επίσημη θέση η οποία και έγινε γνωστή από τα social media της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ως αποτέλεσμα των επαφών που έγιναν στο Μαρόκο χθες όλων των μελών της ηγεσίας της.

Στη θέση αυτή επισημαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, όλα τα μέλη του ΔΣ και αυτά της εκτελεστικής επιτροπής της μετά τη σύσκεψη εξέφρασαν την απόλυτή στήριξή τους προς το πρόσωπο του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο και το έργο του, το οποίο -μάλιστα- χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό και απαραίτητο στην υλοποίηση του οράματος που υπάρχει για τη FIFA και του αθλήματος.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μάλιστα, επισημαίνεται ότι αναγνωρίστηκαν λάθη που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα τονίζοντας ότι θα έπρεπε να έχουν κινηθεί διαφορετικά οι διαδικασίες.

«Τα λάθη που έγιναν αναγνωρίστηκαν. Συμφωνήθηκε ότι δεν ήταν πρόθεση το Συμβούλιο της FIFA και οι Ομοσπονδίες-Μέλη της FIFA να αισθάνονται αποκλεισμένοι από τη διαδικασία και ότι η διαδικασία θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί διαφορετικά», αναφέρει η δήλωση.

Ωστόσο, δεν μένει στο ύφος αυτό η FIFA αλλά φροντίζει να περάσει και στην αντεπίθεση. Πώς; Σε αυτή την ανακοίνωση τονίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία επίθεση στην ακεραιότητά της.

«Η FIFA δεν θα ανεχθεί καμία επίθεση στην ακεραιότητά της και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τη φήμη της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco



The FIFA Secretary General and members of the FIFA Management Board in attendance reaffirmed their full support for FIFA President Gianni Infantino, as the only official elected by the 211 FIFA Member… pic.twitter.com/IlmSOq1se8 — FIFA Media (@fifamedia) August 5, 2026

sport-fm.gr