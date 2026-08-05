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Ο Ινφαντίνο τάζει τον τελικό του Μουντιάλ στο Μαρόκο με αντάλλαγμα δημόσια στήριξη

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ινφαντίνο τάζει τον τελικό του Μουντιάλ στο Μαρόκο με αντάλλαγμα δημόσια στήριξη

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τάζει στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκου τον τελικό του Μουντιάλ του 2030, με αντάλλαγμα τη δημόσια στήριξή της!

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παραμένει στο επίκεντρο μετά από τη δημοσιοποίηση του σχεδίου του για πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε ιδιώτες επενδυτές, μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας.

Το θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με τις περισσότερες χώρες να παίρνουν ξεκάθαρη θέση ενάντια στην ιδέα του Ινφαντίνο, ο οποίος από πλευράς του προσπαθεί απελπισμένα να βρει υποστηρικτές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», ο πρόεδρος της FIFA... τάζει στο Μαρόκο τη διοργάνωση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2030, με αντάλλαγμα τη δημόσια στήριξη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του.

Θυμίζουμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα συνδιοργανωθεί από Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, με τρία παιχνίδια σε Ουρουγουάη, Παραγουάη και Αργεντινή. Όσον αφορά το γήπεδο του τελικού, αναμένεται να είναι είτε το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» της Μαδρίτης, είτε το νέο και άκρως εντυπωσιακό γήπεδο που θα χτιστεί ενόψει του Μουντιάλ στην Καζαμπλάνκα.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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